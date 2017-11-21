План действий при ЧС в зимний период разработан в администрации Пскова

13:04, 21 ноября 2017, ПАИ

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Пскова приняла решение «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями на территории Пскова».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями в зимний период 2017-2018 годов, и поддержания устойчивого жизнеобеспечения населения города Комиссия утвердила план мероприятий.

«Создать оперативный штаб по ликвидации последствий метеорологических явлений. Компаниям обслуживающим городские территории по контрактам и муниципальным предприятиям нужно обеспечить техническую готовность специальной техники для снегоуборки, подготовить запасы противогололёдных материалов, организовать своевременную уборку территорий», - отмечается в плане.

Кроме того, все управляющие организации по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда должны обеспечить отслеживание обстановки, принятие оперативных мер по снегоуборке, огораживанию опасных участков, реагирование на сообщения граждан об угрозах, связанных с образованием сосулек.

Управлению городского хозяйства администрации Пскова рекомендовано организовать работу по очистке подъездных путей к пожарным пирсам и местам забора воды.