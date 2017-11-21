Автоэкспедиция #ЧЕРИТУР: Путешествие № 1, на Духову гору

15:57, 23 ноября 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовал новый проект, посвященный путешествиям в таинственные и необычные места нашего региона. Побывать там, где не ступала нога среднестатистического псковича, команде ПАИ помогут надежные партнеры, а путешествовать мы будем на автомобилях марки Chery. Так что проект закономерно получил название #ЧЕРИТУР. Для первой поездки мы выбрали Духову гору в Опочецком районе – место, по мнению многих, мистическое и сакральное. О том, как проходило путешествие, как вел себя автомобиль и что удалось узнать и увидеть в пути, читателям ПАИ расскажут фотограф и автоэксперт Александр СИДОРЕНКО и журналист Елена ЛЕШКИНА. А для тех, кто предпочитает один раз увидеть, есть видеорепортаж Дмитрия КОНОВАЛОВА. Итак, в путь!

​

АЛЕКСАНДР: Стереотипы – это плохо! Они ограничивают мышление и не позволяют открывать себя чему-то новому. Первая же поездка на Chery Tiggo 3 к Духовой горе сломала сразу два довольно устойчивых стереотипа в моей голове, но давайте обо всем по порядку.

Мое первое знакомство с китайской автомобильной промышленностью состоялось несколько лет назад, и удачным его точно не назовешь. Машина из Поднебесной мне тогда совершенно не понравилась. Поэтому, узнав, что мне предстоит много и долго колесить на китайском автомобиле, я был преисполнен скепсисом. Но, к счастью, все оказалось с точностью до наоборот.

Когда рано утром я приехал в автосалон Chery за автомобилем, на улице было еще темно. Новенький, чистый Tiggo 3 уже ждал меня на парковке. Критическим взглядом осматриваю зазоры между кузовными деталями и, не найдя изъянов, усаживаюсь за руль. Салон производит прекрасное впечатление. Все детальки подогнаны идеально, кнопочки нажимаются легко и приятно, а качество тканевой обивки и кожаной оплетки руля сопоставимо с автомобилями более высокого класса. Мне даже стало неловко: ведь мои познания о «китайцах» оказались устаревшими, в то время как производители неумолимо двигались вперед. Значит, будем наверстывать упущенное!

Примерно через час наша съемочная бригада в сборе, съемочное оборудование уложено в багажник и мы отправляемся. Нет, не в путь, а на станцию техобслуживания. Дотошный читатель может справедливо заметить, что автомобиль новый, зачем его проверять? И будет прав лишь отчасти. Да, при ежедневной эксплуатации, когда дилер «под боком», заморачиваться не стоит. Но имея богатый опыт автопутешествий, скажу, что при подготовке к дальней дороге излишних предосторожностей не бывает.

Для технической инспекции мы отправились на станцию техобслуживания «Шина +». За 40 минут мастера убедились в отсутствии утечек масла и других техжидкостей, проверили давление в шинах, состояние «тормозухи» и еще кучу параметров. Как и ожидалось, машина была в полном порядке, но теперь у меня на душе было намного спокойнее: «нежданчиков» не предвиделось.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















Выехав за ворота сервиса, мы быстренько подружили смартфон с интернетом от «МегаФона» и бортовой компьютер Tiggo. Теперь, благодаря современным технологиям, экран личного гаджета дублируется прямо на монитор, вмонтированный в приборную панель автомобиля. Вывожу картинку с навигационного приложения смартфона на 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Tiggo. Чудеса, да и только! Анализ дорожной обстановки говорит, что с улицы Маргелова через Палкино добраться будет проще и быстрее, миновав не только городские заторы, но и ремонты дорог. Поехали!

Дорога на Палкино - отличный тестовый полигон. Местами извилистая и узкая, с множеством закрытых поворотов и постоянно меняющимся типом асфальта, она как нельзя лучше подходит для оценки автомобиля не только с точки зрения ходовых качеств, но и на уровень шумоизоляции. Для своего класса Tiggo 3 оказался довольно комфортным с точки зрения акустических показателей. Шум от колес слышен, но не превращается в назойливый гул даже на скоростях свыше 100 км/ч. Лучше всего себя с этой точки зрения показал двигатель. Его совершенно не слышно при равномерном движении. Звук из-под капота доносится лишь при обгонах, когда приходится переходить с 5-й на 3-ю передачу и крутить мотор почти до отсечки. Да и справедливости ради нужно сказать, что машина была загружена людьми под завязку и «городскому» мотору 1.6l приходится нелегко. Был бы я один в машине, все могло быть иначе.

Как это ни странно, но с этой точки зрения больше напрягал звук из динамиков. Очевидно, что отсутствие высокочастотных динамиков в дополнение к основным делает звучание музыки более глухим. Но давайте будем справедливы: это бюджетный класс и Harmann Kardon сюда никто ставить не собирается. Зато, благодаря качественному покрытию области вышками компании «МегаФон» и тарифному плану «Включайся! Общайся» (там, кстати, много трафика и безлимит на соцсети) мы слушали любимую музыку из «ВКонтакте» всю дорогу, пока наш видеооператор не подключил свой телефон по Bluetooth и не запустил персональный плейлист с телефона. Но за своевольность его наказал входящий звонок. Пришлось разговаривать через громкую связь с пассажирского места.

ЕЛЕНА: Пожалуй, невозможно найти человека, который не любил бы путешествия, неважно куда – на две недели к морю или на выходные в соседний город. А иногда полезно хотя бы на один день вырваться из рабочей суеты, чтобы потом с новыми силами и новыми идеями вернуться в свой привычный график. Идеи именно для таких коротких поездок мы собираемся найти в рамках проекта #ЧЕРИТУР, а ещё доказать, что время года и погода не помеха для путешествия на автомобиле.

Для своей первой поездки мы выбрали Духову гору в Опочецком районе – место, как гласят многочисленные рассказы в интернете, мистическое, ежегодно привлекающее любителей паранормального со всей России. Получив в Информационном туристском центре Псковской области информацию о Духовой горе и проконсультировавшись, как туда доехать, мы отправились в путь.

По дороге созвонились с директором Опочецкого краеведческого музея Надеждой Евдокимовой и договорились, что она нам всё покажет и расскажет. Забрать нашего гида нужно было в Опочке на улице Ленина, 64. Где находится это здание, конечно, никто из нас не знал, поэтому на помощь вновь был призван лучший друг всех путешественников – онлайн-навигатор. Благо мобильный интернет от «МегаФона» нас в пути не оставлял.

В Острове мы не могли не сделать остановку у уникальных подвесных мостов, которые были построены по приказу Николая I и открыты 19 ноября 1853 года. Такие, между прочим, есть только у нас, в Псковской области, и в пригороде Парижа.

Здесь же полюбовались церковью Николая Чудотворца в Застенье: не часто встречается храм с алтарём на север, а не на восток, как принято. Говорят, что тем самым островичи хотели показать, что Москва им не указ и подчиняться они будут только «своему старшему брату Пскову и Великой Троице».



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



















Кстати, там, у мостов, в Острове можно задержаться надолго: буквально рядом с Никольской церковью музей, на площади, куда ведут мосты, - Троицкий Собор, которому уже более 200 лет, и старинные торговые ряды, а через речку видны золотые купола Симанского женского монастыря, который основал в 1897 году прадед Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.

Но нас уже ждала Опочка. Там мы провели ещё одно тестирование скорости мобильного интернета. Результат снова был довольно хорошим.

В Опочке мы взяли на борт нашего экскурсовода (стоит отметить, что даже втроем на заднем сиденье автомобиля оказалось достаточно комфортно) и выдвинулись в сторону Духовой горы. Гора расположена километрах в десяти от города. Для тех, у кого с собой не окажется навигатора, рассказываем: выезжаете из Опочки в сторону Красногородска и внимательно смотрите на знаки, километров через 5 будет указатель «Духова гора». Сразу после поворота асфальт заканчивается и начинается грунтовка.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко













АЛЕКСАНДР: На трассе наша машина вела себя как и положено - ехала прямо, не виляла. Поэтому поглощение многокилометровых расстояний не утомляло. Я без труда разобрался с круиз-контролем (наличие которого вообще-то редкость в машинах с механической коробкой передач) и лишь изредка обгонял фуры, поддерживая крейсерский режим движения.

Последние 7-8 километров до Духовой горы нас ждала грунтовка. С учетом дождей, пролившихся накануне, меня это несколько волновало. В машине пять человек, багажник набит оборудованием. Несмотря на высокий клиренс и внедорожную внешность, Chery Tiggo 3 совсем не внедорожник. Это городской паркетник, а потому ждать от него чудес в грязи не стоит. Но грунтовка оказалась машине вполне по зубам, как и последняя сотня метров в гору с мокрой травой и грязной разбитой колеей.

Клиренс 19 сантиметров, оборотистый мотор и зимняя резина позволили без труда взобраться прямо к подножию конечной цели нашего автопутешествия - Духовой горе.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















































ЕЛЕНА: Итак, что же такое Духова гора? Ее высота сегодня 14,5 метра, а окружность – 580 метров. По словам нашего гида Надежды Алексеевны, археологи, проводившие здесь раскопки в конце XIX – начале ХХ века, пришли к выводу, что на вершине было поселение славян-кривичей. По другой версии, еще до славян здесь жили литовские племена. Отсюда и название городища, до сих пор сохранившееся в памяти местных жителей: Литовка.

В любом случае, Духова гора была сакральным местом. На ее вершине стоял идол литовского бога Перкунаса, которого затем сменил славянский Перун, а позже – христианский каменный крест. По преданию, этот крест простоял на вершине горы до времён Ивана Грозного, а потом ушёл под землю.

А ещё якобы во времена Ивана Грозного был составлен список святых мест, в этом перечне Духова гора уже значилась. Надо полагать, что этот необычный памятник и сегодня достоин занесения в анналы. Например – проекта «Серебряное ожерелье», направленного на продвижение туристического потенциала памятников истории и культуры Северо-Запада России. Кстати, в нашем регионе этой работой занимается Информационный туристский центр Псковской области. На его сайте можно найти информацию об этом и других интересных местах Псковской области, а консультанты инфоцентра охотно ответят на ваши вопросы по телефону.

Но продолжим рассказ о Духовой горе. Когда каменный крест ушёл под землю, люди стали на вершине горы строить часовни в честь Святого Духа. Были они деревянными и часто горели. Говорят, что возгорания случались сами по себе: таким образом гора очищалась от негативной энергетики, ведь люди приходили люди со своими горестями и бедами.

Предпоследнюю часовню построил в 1910 году Иван Александрович Белинский – священник Троицкой церкви в Опочке. Однако в 2008 году она тоже сгорела. Сейчас на горе стоит совсем новая часовня, которая всегда открыта. 24 часа в сутки есть возможность прийти сюда, помолиться, поставить свечку, которую можно взять здесь же, положив 20 рублей в копилочку.

От вандалов и воров, похоже, часовенку защищают местные легенды. Люди верят в то, что вредить горе нельзя, иначе последует наказание. Документальных подтверждений этому нет, но из поколения в поколение передаются страшные истории о тех, кто пришёл в эти места с недобрыми намерениями. Говорят, что в советское время мальчишки разбили окна в часовне, и все они после этого серьёзно заболели. Чтобы спасти детей, их матери приезжали на Духову гору и отмаливали своих сыновей. Ещё одна история о мужчине, спилившем здесь ёлку. Он, по одной версий, в скором времени стал инвалидом, а по другой – и вовсе умер.

Впрочем, Духовой горе приписывают и целебные свойства. Примерно в середине пути от подножья к вершине лежит камень-следовик. Есть поверье, что он исцеляет от болезней ног. Для этого нужно помолиться, постоять на камне и оставить рядом монетку.

Женщины едут на гору, чтобы впоследствии удачно выйти замуж и зачать ребёнка. Для успешного замужества нужно оставить свой платок на одном из деревьев на горе. Правда, эти «украшения», когда их количество уже начинает угрожать дереву, снимают опочецкие священнослужители.

Также для исцеления от разных недугов люди обходят вокруг часовни и оставляют денежку, а женщины, помолившись, наводят порядок в самой часовне, моют пол.

В интернете исследователи паранормального пишут о необычных энергетических потоках на Духовой горе, о том, как они приезжают сюда «подзарядиться». А директор музея Надежда Алексеевна утверждает, что лично проверяла работу компаса в этом месте, и что он «теряет» север. У нас с собой компаса не оказалось, зато мы проверили работу мобильного интернета от «МегаФона». Опытным путем выяснилось, что «аномальная зона» для него не помеха: сигнал не то что не пропал, а вообще показал лучший результат за всю дорогу.

Так что – не проезжайте мимо!

АЛЕКСАНДР: Ну вот, первая поездка позади. Пора подводить итоги. Как я упоминал в начале, для меня это был день крушения стереотипов. Во-первых, Духова гора оказалась светлым и чистым местом с богатой и интересной историей. Ну а во-вторых, китайские автомобили стали другими. Да, как и у всех, у них есть недостатки, но вовсе не те, что ожидаешь найти. Chery выпускает действительно хорошие и качественные машины, в чем я убедился лично. Понимаю, что многие скептики сейчас не воспримут мои слова всерьез. Для них у меня лишь один совет - приходите в салон и возьмите Tiggo 3 на тест-драйв. Я свое мнение уже изменил.

Партнеры автоэкспедиции:

«ЧЕРИ ЦЕНТР Псков»

Официальный дилер бренда CHERY в Пскове. Компания предоставляет весь комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей CHERY в соответствии со стандартами производителя.

Адрес: Псков, улица Ижорского батальона, дом 36

Телефон: 8 8112 79-79-80

Официальный сайт: autosavva.chery.ru

Группа в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/cherypskov

Автотехцентр «Шина +»

Один из самых больших и комфортных автосервисов Пскова, в котором есть все - от шин и дисков до ремонта моторов.

Адрес: Псков, улица Генерала Маргелова, дом 47

Телефон: 8 8112 29-40-10

Официальный сайт http://shina.plus

ГАУК «Театрально-концертная дирекция» Псковской области в лице структурного подразделеия «Информационный туристский центр» Псковской области.

Адрес: Псков, Кремль, 4 (Приказные палаты)

Телефон: +7 953 242 57 00

E-mail infopunktpskov@yandex.ru

Официальный сайт www.tourism.pskov.ru

Группа в соцсети «ВКонтакте»: Информационный туристский центр Псковской области

Группа в соцсети Facebook: Pskov Tourist Information Center

Странциа в соцсети Instagram: infopunktpskov

«МегаФон» - компания интегрированных цифровых коммуникаций, занимающая ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России и мире. Компания и её дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. По итогам 2016 года общая абонентская база насчитывала более 77,4 миллионов человек.

Официальный сайт: http://pskov.megafon.ru