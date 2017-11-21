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Общество

Коммунальные проблемы жителей военного городка Остров-3 пообещал решить Михаил Ведерников

Проблемные вопросы и пути развития Островского района обсудили в рамках рабочей встречи временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава муниципалитета Дмитрий Быстров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Быстров рассказал, что в Острове по программе Министерства культуры планируется открыть кинотеатр. По договоренности с подрядчиком, работы на объекте планируется завершить раньше запланированного срока, уже в этом году.

Кинозал размещается в районном Доме культуры и сейчас в помещениях, отремонтированных за счет муниципалитета, идет монтаж современного кинооборудования.

В связи с появлением кинозала встал вопрос о необходимости поиска нового места для кружков и спортивных секций, которые пользуются большой популярностью у детей Островского района. По словам Дмитрия Быстрова, в райцентре есть подходящее здание, которое никак не используется, но оно принадлежит Министерству обороны. В этой связи глава района обратился к врио губернатора с просьбой проработать с военным ведомством вопрос о ремонте здания и его передаче в муниципальную собственность.

Также Дмитрий Быстров попросил Михаила Ведерникова оказать содействие в решении многолетних коммунальных проблем жителей военного городка Остров-3, где вся инфраструктура принадлежит Минобороны РФ, и по закону муниципалитет не вправе расходовать на них бюджетные средства. Врио губернатора выразил готовность оказать содействие в решении вопроса и поручил главе Островского района подготовить пакет необходимых документов.

Участники встречи также обсудили вопросы погашения задолженности Островских теплосетей, исполнения «майских» указов президента РФ, вопросы реконструкции островских цепных мостов XIX века через реку Великая и газификации.

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