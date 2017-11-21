0
22:25
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21:16
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
20:02
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
17:41
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
17:13
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
15:40
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности
15:29
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
Еще новости
Общество

Пенсионный фонд призывает псковичей игнорировать сайты с предложением получить страховые выплаты

Пенсионный фонд предупреждает жителей Псковской области о новом виде мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ПФР, в последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает, якобы, положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. 

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21 ноября 2017
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
21 ноября 2017
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города 1
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
21 ноября 2017
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
21 ноября 2017
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 1
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности
21 ноября 2017
Реставратор: Сейчас памятник дружине Александра Невского на Соколихе не представляет опасности 1
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
21 ноября 2017
Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения
Начался ПАИ-live с Алексеем Калиненко (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
21 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Калиненко (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...