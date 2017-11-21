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Общество

210 млн рублей получит Псковская область на завершение реконструкции улицы Свердлова

В 2018 году Псковская область получит из федерального бюджета 210 млн рублей на завершение реконструкции улицы Свердлова в областном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по культуре. 

Напомним, в настоящее время в Пскове идет реконструкция улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами. В этом году объем финансирования составляет 236,1 млн рублей. Это последний проект туристско-рекреационного кластера «Псковский» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

На очередном заседании координационного совета программы, которое проходит в Москве 21 ноября, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова доложила руководителю Федерального агентства по туризму Олегу Сафонову, что работы выполняются в соответствии с графиком. 

В ходе заседания Псковская область вновь была отмечена в числе субъектов Российской Федерации, которые являются лидерами по реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Регион участвует в данной программе с 2011 года, и с того момента идет активная работа по созданию ТРК «Псковский». В создание туристской инфраструктуры за это время было вложено порядка 7 млрд рублей, из которых 4,9 млрд — внебюджетные источники.

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