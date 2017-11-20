Николай Цветков и Юрий Павлов поблагодарили организаторов выборов в Гдовском районе

14:44, 21 ноября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков провел встречу с организаторами выборов в Гдовском районе. В ней принял участие, избранный глава муниципального образования Юрий Павлов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, Николай Цветков выразил слова благодарности членам территориальной и участковых избирательных комиссий за «безупречную организацию выборов», которые прошли в полном соответствии с избирательным законодательством РФ. Также он отметил помощь гдовского муниципалитета во время подготовки к выборам.

«Выборы прошли максимально организованно, конкурентно, открыто, легитимно. Избиратели выразили полное доверие к их итогам», - отметил председатель регионального избиркома.

Юрий Павлов поблагодарил членов территориальной, участковых избирательных комиссий за организованность, профессионализм и терпение по время подготовки и проведения выборов, хотя, как он отметил, проводилась она в довольно сложных условиях. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и обратил внимание присутствующих на приближающуюся избирательную кампанию по выборам президента РФ, которую необходимо также провести на достойном уровне.

Николай Цветков зачитал постановление членов Избирательная комиссия Псковской области от 15 ноября о направлении благодарности избирательным комиссиям Гдовского района за профессиональную организацию досрочных выборов главы муниципального образования.

Кроме того, председатель областного избиркома вместе с избранным главой Гдовского района вручили членам ТИК и УИК Почетные грамоты, благодарности и цветы.

В заключении встречи Николай Цветков также выразил уверенность в том, что президентские выборы в марте пройдут также организованно.

Напомним, ранее высокую оценку всему выборному процессу дали члены Центризбиркома и наблюдатели, контролирующие день голосования в Гдовском районе.

«Мы благодарим областную избирательную комиссию, территориальную избирательную комиссию, все участковые избирательные комиссии Гдовского района за хороший профессиональный подход к организации выборов. Во многих отношениях эти выборы были образцовыми»,- отметили члены Центризбиркома.

Член ЦИК Александр Клюкин выразил восхищение умением членов участковых избирательных комиссий умением в любых условиях сделать так, чтобы все участники избирательного процесса чувствовали себя одинаково. При этом он отметил, что «во время предвыборной и выборной кампаниях, в день голосования напряжение нарастает и у некоторых участников избирательного процесса появляется соблазн просто так отыграться на этих людях и найти возможность для создания излишнего напряжения, нервозности в участковых комиссиях для того, чтобы выбить из колеи простых людей, которые ничего противоправного не делают и не помышляют, - это просто нечестно, неправильно и не по- человечески».

Вместе с тем Александр Клюкин признал, что нарушений на всех уровнях во время избирательных кампаний по стране много и честно сказал, что Псковская область приятное исключение, потому что здесь «все прозрачно , все понятно, можно все проверить, можно все посмотреть, со всеми переговорить и реальных претензий в эту кампанию нет ни у кого» и еще раз напомнил, об уважении к людям, которые организуют непростой выборный процесс.

Александр Кинёв также поблагодарил Николая Цветкова и его коллег за хорошую организацию выборов, в точном соответствии с законодательством и подчеркнул, что поводов и претензий к работе избирательных комиссий не возникло ни у кого из участников избирательного процесса.

Члены Избирательная комиссия Псковской области 15 ноября приняли постановление о направлении благодарности комиссии Гдовского района за профессиональную организацию досрочных выборов главы муниципального образования.

Добавим, что 12 ноября состоялись дополнительные выборы Главы Гдовского района. Явка составила 43,26 %. Работали 20 избирательных участков. Присутствовали более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации. Контролировали выборы два члена ЦИК России с правом решающего голоса.