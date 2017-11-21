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Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия

21 ноября работники АО «Завод Точлит» не смогли попасть на территорию предприятия. Как сообщил Псковскому агентству информации один из работников, старые владельцы завода заблокировали вход, поставив охрану.

По словам собеседника ПАИ, завод был окружён сотрудниками охранного предприятия ещё 17 ноября, и с 20 ноября вход заблокирован. Сегодня работники завода простояли возле входа несколько часов. «Так как людей много, поставили для обогрева палатку. Чай, кофе булочки», - рассказал один из них.

Утром на встрече с нынешним руководством сотрудники завода подписали коллективное письмо, которое будет направлено в прокуратуру, полицию, комитет по труду и врио  губернатора. В документе - требования разобраться в ситуации, пустить людей на завод и предоставить возможность работать. 

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