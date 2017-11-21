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Общество

«Народный контроль» не нашел в двух торговых сетях Пскова местных овощей

21 ноября в Пскове в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» прошел рейд по мониторингу наличия в торговых сетях продукции местных производителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», члены рабочей группы не нашли в двух торговых сетях Пскова местных овощей.

Рабочая группа во главе с координатором партпроекта, членом регионального политического совета «Единой России», депутатом областного Собрания Анатолием Тихановым побывала в магазинах «Пятерочка» и «Магнит», расположенных на улице Коммунальной, 39, и ознакомилась с торговым ассортиментом. 

Участники рейда отметили, что там неплохо представлена продукция Псковского хлебокомбината, Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, Великолукского и Псковского мясокомбинатов.  При этом они не нашли на прилавках мясной продукции бренда «Соловьи» и местных овощей, зато рядом с этими магазинами увидели палатку с картофелем КХ «Витязь» (Печорский район) и томатами агрофирмы «Победа» (Псковский район). Также проверяющие не обнаружили в торговых сетях социальных ценников «Покупай псковское», которые устанавливались ранее.

«Мы – и псковские депутаты, и предприниматели, и жители. Нам важно, чтобы у нас производства развивались. А как они могут развиваться? Успешно продавая свою продукцию, чтобы она присутствовали в наших сетях, чтобы местные жители ее знали и поддерживали своих товаропроизводителей, потому что они платят налоги в наш областной бюджет и псковичам от этого только хорошо», - отметил Анатолий Тиханов.

Кроме того, рабочая группа посмотрела, как соблюдается закон о торговле алкогольной продукцией. Нарушений в этой части выявлено не было.

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