«Народный контроль» не нашел в двух торговых сетях Пскова местных овощей

16:03, 21 ноября 2017, ПАИ

21 ноября в Пскове в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» прошел рейд по мониторингу наличия в торговых сетях продукции местных производителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», члены рабочей группы не нашли в двух торговых сетях Пскова местных овощей.

Рабочая группа во главе с координатором партпроекта, членом регионального политического совета «Единой России», депутатом областного Собрания Анатолием Тихановым побывала в магазинах «Пятерочка» и «Магнит», расположенных на улице Коммунальной, 39, и ознакомилась с торговым ассортиментом.

Участники рейда отметили, что там неплохо представлена продукция Псковского хлебокомбината, Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, Великолукского и Псковского мясокомбинатов. При этом они не нашли на прилавках мясной продукции бренда «Соловьи» и местных овощей, зато рядом с этими магазинами увидели палатку с картофелем КХ «Витязь» (Печорский район) и томатами агрофирмы «Победа» (Псковский район). Также проверяющие не обнаружили в торговых сетях социальных ценников «Покупай псковское», которые устанавливались ранее.

«Мы – и псковские депутаты, и предприниматели, и жители. Нам важно, чтобы у нас производства развивались. А как они могут развиваться? Успешно продавая свою продукцию, чтобы она присутствовали в наших сетях, чтобы местные жители ее знали и поддерживали своих товаропроизводителей, потому что они платят налоги в наш областной бюджет и псковичам от этого только хорошо», - отметил Анатолий Тиханов.

Кроме того, рабочая группа посмотрела, как соблюдается закон о торговле алкогольной продукцией. Нарушений в этой части выявлено не было.