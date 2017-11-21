Алексей Калиненко: Стоимость реставрации всегда выше, чем строительство типовых многоэтажек

15:36, 21 ноября 2017, ПАИ

«Каждый объект уникален, поэтому стоимость реставрации будет всегда выше, чем строительство типовых многоэтажек», - заявил директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ) Алексей Калиненко в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, вопрос стоимости для каждого объекта культурного наследия индивидуален. «Здесь нет потокового строительства, одинаковых решений», - сказал Алексей Калиненко и пояснил, что построить новую церковь дешевле, чем спасти старую.

Спикер также отметил, что любой проект проходит государственную историко-культурную экспертизу, а реставрация - всегда комплексный процесс, плод совместного труда многих людей.