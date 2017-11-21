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Общество

Отряд псковских полицейских отправился на Северный Кавказ

Сегодня, 21 ноября, группа сотрудников органов внутренних дел Псковской области выехала в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Псковские стражи порядка в течение ближайших шести месяцев будут обеспечивать охрану правопорядка в Малгобекском районе Республики Ингушетия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Перед отправкой был проведен инструктаж отъезжающих сотрудников, которые представляют различные подразделения и службы полиции, а также отделы внутренних дел на районном уровне. Сопровождать сводный отряд будет заместитель  начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников.

«У Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских провожали сослуживцы, родные и близкие. Главное пожелание отъезжающим - успешно выполнить свои служебные задачи и благополучно вернуться домой», - отметили в ведомстве.

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