Директор НПЦ Псковской области о ситуации с храмом в Мелётово: Счет идет на месяцы, возможны обрушения

15:29, 21 ноября 2017, ПАИ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковского района в первую очередь нуждается в укреплении фундамента. Об этом сегодня, 21 ноября, в эфире ПАИ-live заявил Алексей Калиненко, директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ). «Храм уникальный. К сожалению, сейчас он находится в крайне аварийной ситуации. Счет, с учетом погодных условий, идет буквально на месяцы. Вплоть до того, что возможны обрушения», - добавил он.

«Вчера мы вернулись из Мелётово, где закончили необходимые работы для того, чтобы храм пережил зиму и дождался полноценной реставрации. Необходимо было закрыть самые опасные участки. Работы завершены», - рассказал Алексей Калиненко.

По словам директора НПЦ, самые аварийные участки удалось защитить от воды, построив временные сооружения, которые ограничили доступ влаги.

«Надеемся, что обещания будут выполнены, и в ближайшее время состоится конкурс, и организация, которая его выиграет, приступит проектированию полноценной реставрации храма. В первую очередь необходимо провести укрепление фундамента. Потом можно будет говорить о реставрации храма», - резюмировал Алексей Калиненко.