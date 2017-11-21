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Культура

Сварить Невского: ПАИ-live с Алексеем Калиненко

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ) Алексей Калиненко.

В эксклюзивном интервью ПАИ он рассказал об уникальных работах по ремонту памятника Александру Невскому на горе Соколиха, о консервации церкви XV века в деревне Мелетово, о конкурентной борьбе среди реставраторов и стоимости работ по восстановлению памятников.

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