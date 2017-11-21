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Общество

Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных дорожных сооружений на них заказало ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области». Соответствующие аукционы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ в Пыталовском районе составляет 99 млн 980 тыс. 996 рублей, в Локнянском - 95 млн 863 тыс. 682 рубля, в Островском – 99 млн 732 тыс. 818 рублей, в Великолукском, Невельском и Новосокольническом районах – 499 млн 877 тыс. 492 рубля. Содержание дорог в Куньинском и Усвятском районах обойдется в 146 млн 303 тыс. 238 рублей, в Порховском - 136 млн 734 тыс. 110 рублей, в Себежском – 202 млн 438 тыс. 792 рубля. Средства будут предоставлены из областного бюджета.

Сроки производства работ: 2018 – 2019 годы

Проведение аукционов запланировано на декабрь. 

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