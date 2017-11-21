Выставка в рамках Дней культуры Армении пройдёт в Псковском музее-заповеднике

16:49, 21 ноября 2017, ПАИ

25 ноября в 12:00 в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника состоится мероприятие в рамках Дней культуры Армении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие в рамках Дней культуры Армении Псковский музей-заповедник проводит совместно с Псковской региональной общественной организацией «Армянская община «Урарту».

В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с историей и культурой Армении, с произведениями армянских художников, которые хранятся в музее.

Вход на мероприятие свободный.