Выставка в рамках Дней культуры Армении пройдёт в Псковском музее-заповеднике
25 ноября в 12:00 в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника состоится мероприятие в рамках Дней культуры Армении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
Мероприятие в рамках Дней культуры Армении Псковский музей-заповедник проводит совместно с Псковской региональной общественной организацией «Армянская община «Урарту».
В ходе мероприятия участники смогут познакомиться с историей и культурой Армении, с произведениями армянских художников, которые хранятся в музее.
Вход на мероприятие свободный.