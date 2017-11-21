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Общество

Социальную драму «Эмма» посмотрели псковские школьники

В рамках межведомственной комплексной операции «Дети России» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с членами  Общественного совета при управлении провели профилактическую антинаркотическую акцию для учащихся школ областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Центре образования Псковского педагогического комплекса для школьников была показана социальная драма «Эмма», рассказывающая о жизни подростков. Играли в спектакле ребята из псковского детского образцового коллектива театра «Бенефис».

После показа спектакля состоялось его обсуждение. По мнению юных зрителей, увиденное на сцене заставляет задуматься о том, с кем дружить, как вести себя с теми, кто с рядом, и как не совершить поступки, которые могут стать "бесконечной болью и ужасом для родных, близких и друзей".

В завершение встречи представитель УКОН УМВД Ольга Мирвалиева рассказала подросткам о мерах уголовной и административной ответственности, которые предусмотрены законодательством за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Она говорила о пагубном воздействии наркотических веществ на организм человека.

Общественники Сергей Волков и Светлана Петрова в своих выступлениях сделали акцент на значимости здорового образа жизни. Гости подчеркнули, что в современном обществе сегодня модно быть спортивным и свободным от вредных привычек гражданином.

В акции также приняли участие представители областного центра медицинской профилактики, общественных организаций «Дети – наше будущее» и «Матери - против наркотиков».

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