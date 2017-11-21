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Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы

Министерство финансов РФ распределило дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов для субъектов Российской Федерации на 2018 года и плановый двухлетний период. Псковская область получит дополнительно 1 млрд 460 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Средства будут направлены на индексацию зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году, выполнение «майских» указов президента РФ и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Дополнительная финансовая помощь региону — результат целенаправленной работы с федеральным центром врио губернатора области Михаила Ведерникова, специалистов областного финансового блока. На этом наша работа не заканчивается. Мы продолжаем взаимодействовать с Министерством финансов, профильными ведомствами для привлечения дополнительных средств в бюджет на финансирование социальных обязательств, важных инфраструктурных проектов и отраслей», — сказала заместитель губернатора, начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.

Напомним, ранее Псковская область также подала заявку на выделение дополнительных средств из госбюджета в размере 548,4 млн рублей, предназначенных на замещение коммерческих кредитов бюджетными.

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