Рамзес не смог пересечь границу в Печорском районе

17:27, 21 ноября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе гражданин России не смог вывезти в Латвию американского стаффордширского терьера по кличке Рамзес. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Единственным сопроводительным документом на животное оказалось свидетельство о происхождении (выписка из Всероссийской Единой родословной книги РКФ). В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов инспекторы управления запретили вывоз животного из страны.