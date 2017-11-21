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Общество

Фильм «Все хорошие люди» показали полицейские юным псковичам

Представители Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Центром медицинской профилактики приняли участие в международной выставке «Медэкспо – 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, эта выставка-форум объединила на одном пространстве демонстрацию товаров и услуг по более 15 направлений, в том числе в сфере медицинских товаров и услуг, спортивно-оздоровительной, ориентированной на популяризации активного здорового образа жизни среди населения.

Проведены презентации и обучающие семинары. С учащимися псковской школы №18 были организованы просмотр и обсуждение фильма профилактической направленности «Все хорошие люди» о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. В завершение встречи полицейские напомнили школьникам о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя и табака, рассказали об уголовной и административной ответственности, предусмотренной законодательством за незаконный оборот наркотиков. Учащимся раздали буклеты и информационный материал с номерами контактных телефонов, по которым можно позвонить и сообщить о фактах незаконной продажи или распространения наркотических веществ.

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