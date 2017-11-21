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Экономика

Перспективы оздоровления предприятий обсудил Михаил Ведерников с руководителями ГК «Технология металлов»

21 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, на котором заслушал предложения руководителей по финансово-экономическому оздоровлению производственных предприятий группы компаний «Технология металлов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Предприятия, входящие в группу компаний «Технология металлов», имеют большую значимость для Псковского региона и по численности сотрудников (в совокупности на заводах работают порядка тысячи человек), и по объему производимой продукции. Поэтому администрация Псковской области не может стоять в стороне от тех проблем, которые сегодня испытывают предприятия», — сказал врио губернатора и попросил обозначить вопросы в решении которых необходима помощь региональных властей.

Генеральный директор ЗАО «Псковэлектросвар» Вячеслав Стрелин рассказал, что предприятие специализируется на разработке и изготовлении тяжелого электросварочного оборудования. Завод является уникальным не только для Псковской области, но и для всей России, поскольку единственный в стране занимается контактной сваркой. С конца 2015 года предприятие переживает тяжелые времена, в связи с чем образовались задолженности по налогам, лизингам и банковским кредитам. Вместе с тем руководство «Псковэлектросвара» не допустило возникновения долгов по заработной плате перед работниками и сохранило коллектив высококлассных специалистов. Сейчас на заводе работают около 250 человек. Вячеслав Стрелин обратился к Михаилу Ведерникову за поддержкой и помощью в вопросах реструктуризации банковской задолженности.

Схожие проблемы испытывает и один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции на Северо-Западе АО «Псковский кабельный завод». Коммерческий директор предприятия Дмитрий Яблочкин сообщил, что завод имеет существенную кредиторскую и налоговую задолженность, которую частично удалось сократить за счет собственных средств, однако в одиночку с этой проблемой «Псковкабелю» не справиться. Вместе с тем наметилась тенденция к оздоровлению предприятия. В текущем году удалось в 2,5 раза увеличить выручку и в 6 раз — объемы заказов. На заводе сегодня трудятся 350 специалистов, средняя зарплата составляет 32 тысячи рублей, задержек с ее выплатой не было ни разу. По мнению Дмитрия Яблочкина, у предприятия есть потенциал для развития.

Перспективы развития своего предприятия видит и генеральный директор ООО «Псковгеокабель» Давид Завадский. Завод занимается разработкой и производством бронированных грузонесущих геофизических кабелей, полимерных трубопроводов высокого давления и выпуском продукции для нужд Министерства обороны РФ. По словам руководителя предприятия, существующий портфель заказов позволяет говорить о финансовой состоятельности «Псковгеокабеля» и способности выполнять все социальные обязательства перед работниками. На предприятии на сегодняшний день работают 360 человек.

Михаил Ведерников еще раз отметил, что областные власти заинтересованы в развитии промышленного производства на территории региона, так как от этого напрямую зависит состояние экономики. Он поручил заместителю губернатора Сергею Перникову оценить рыночную перспективу предприятий холдинга и оказать помощь в контактах с потенциальными покупателями и продвижении их продукции на рынке. Врио губернатора также принял решение провести встречу с кредиторами предприятий для выяснения их позиции и поиска возможности для реструктуризации задолженности. Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что стороны смогут найти понимание, реструктуризовать долги и, таким образом, дать возможность предприятиям группы компаний продолжить свою хозяйственную деятельность на территории Псковской области.

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