0
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
21:09
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
14:51
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
18:43
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
17:13
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм
Еще новости
Происшествия

Факты интернет-мошенничеств продолжают регистрироваться в Псковской области

В Псковской области отмечаются факты противоправных деяний, связанных с мошенничеством в Сети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

На различных сетевых ресурсах злоумышленники размещают объявления о продаже товаров. Потенциальных покупателей они завлекают не только низкой стоимостью, но и, якобы, бесплатной доставкой в регионы Российской Федерации. Зачастую мошенники создают полную копию уже известных интернет-магазинов, меняя лишь банковские реквизиты и номера телефонов. Социальные сети также пользуются популярностью в среде интернет-преступников.  В них чаще всего размещаются объявления о продаже известных брендов одежды и обуви.

Принцип действия обманщиков во всех указанных случаях одинаковый: получив предоплату за заказанный товар, они перестают выходить на связь с покупателем и исчезают вместе с его деньгами.

Мошенники ориентируются на сезонность товара. Так, летом наиболее часто они «продают» фото- и видеотехнику, авиабилеты, весной и осенью – автомобильные аксессуары. Товары бытового назначения, а также сотовые телефоны и планшетные компьютеры предлагаются круглогодично.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности:

- прежде, чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках сети Интернет;

- лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;

- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что далеко не всегда замечают рядовые пользователи сети Интернет;

- старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это является уловкой нечистых на руку лиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
20 ноября 2017
В псковской колонии покончил с собой известный террорист 3
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
18 ноября 2017
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм
16 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Псковском дендропарке продолжает процветать вандализм 5
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
15 ноября 2017
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года

Идет загрузка...