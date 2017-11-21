Инициативу о расширении полномочий общественных инспекторов по охране окружающей среды рассмотрят псковские депутаты

17:54, 21 ноября 2017, ПАИ

В Псковское областное Собрание депутатов поступила инициатива Законодательного Собрания Челябинской области по совершенствованию института общественных инспекторов по охране окружающей среды. Депутаты из Уральского федерального округа просят псковских коллег поддержать разработанный ими проект федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсобрания.

Суть законодательной инициативы – расширить права общественных инспекторов по охране окружающей среды. Согласно действующим нормам общественными инспекторами могут быть граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного экологического надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Общественные инспекторы вправе осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды, однако на них не распространяется действие Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Законодатели из Челябинской области предложили наделить общественных инспекторов дополнительным правом – принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный экологический надзор, а также органами исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют региональный государственный экологический надзор.

Эта мера, по мнению депутатов, позволит достичь прозрачности в деятельности органов государственного экологического надзора, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые эксплуатируют объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Законодательная инициатива будет рассмотрена на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Депутаты вправе ограничится обсуждением законопроекта в рамках профильного комитета либо вынести вопрос на сессию областного Собрания для принятия коллегиального решения по поддержке проекта федерального закона.