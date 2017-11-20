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Политика

Владимир Жириновский вновь примет участие в выборах президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шестой раз примет участие в выборах российского президента, сообщает РБК, Соответствующее решение было единогласно принято на совместном заседании Высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Госдуме РФ. Выдвижение Жириновского в президенты должно произойти на предвыборном съезде партии в конце декабря 2017 года.

Напомним, Владимир Жириновский баллотировался на пост президента России уже пять раз: чаще, чем кто бы то ни было из российских политиков. 

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