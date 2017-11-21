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Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города

Сегодня, 21 ноября, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с псковичами, проживающими на улицах Сосновой и Родниковой. Вопрос, который обсуждался на встрече, касался устройства тротуара в районе данных улиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В обсуждении также участвовали и. о. заместителя главы администрации Пскова Светлана Исекеева и заместитель начальника Управления городского хозяйства Татьяна Макарова.

По словам псковичей, на отрезке дороги между двумя данными улицами тротуара нет, и жители вынуждены искать другие пути для того, чтобы добраться до своих домов в частном секторе.

Иван Цецерский дал поручение представителям администрации города и УГХ выехать на место со специалистами по дорожному хозяйству, оценить возможность оборудования тротуара.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос благоустройства мусорной площадки и подсыпку дорог в районе улиц Сосновой и Родниковой. Татьяна Макарова сказала, что ремонт проезжей части будет сделан в ближайшее время, а мусорную площадку оборудуют навесом и оградят металлопрофилем.

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