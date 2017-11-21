54 миллиона на ремонт дворов заложены в бюджет Пскова на 2018 год

19:29, 21 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 21 ноября, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании принял участие глава города Иван Цецерский, который в начале работы поздравил депутата Константина Болотина с днем рождения, пожелав дальнейших успехов.

Начальник Финансового управления администрации города ознакомила депутатов с основными параметрами бюджета Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Она рассказала, что бюджет по-прежнему остается социально ориентированным, 62% направлены на социальную сферу. По ее словам, доходная часть городского бюджета увеличилась, а дефицит уменьшился до 3,5%. Собственные доходы выросли на 1,6% и составили 1 млрд 785 млн 963,8 тыс рублей. Депутаты затронули вопрос о ремонте дворовых территорий, которые не успели отремонтировать в этом году, заложены ли эти средства в новом бюджете и попросили предоставить им справку по объектам. Начальник Финансового управления пояснила, что на ремонт дворовых территорий заложено 54 млн рублей, и все депутатские предложения учтены в Управлении городского хозяйства.

Члены комитета приняли к сведению информацию муниципального предприятия «Управление капитального строительства» о завершении возведения жилого дома № 5 по Зональному шоссе. Далее депутаты заслушали доклад начальника Управления образования администрации города Пскова Игоря Прокофьева о полученной прибыли от заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в школах и детских садах, для востребованных платных образовательных, художественно-эстетических, торговых услуг. По его словам, школы в 2016-2017 учебном году заработали от аренды 558 тысяч рублей, а детские сады - 112,4 тыс рублей. Эти средства направлены образовательными учреждениями на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержания, покупку оборудования, мебели, хозяйственных товаров.

В ходе работы депутаты рассмотрели условия приватизации муниципального имущества, согласовали переоценку стоимости продажи непроданных объектов.

Большинство проектов решений касались предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Так, члены комитета согласовали образовательным учреждениям предоставление помещений для занятий спортом и других видов развития детей.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 3-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце ноября.