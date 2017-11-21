Проезд к земельному участку на Поземского сможет обустроить пскович после согласования с администрацией

20:40, 21 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 21 ноября, в Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявитель обратился за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 165 кв. м., расположенного в зоне обслуживающих и деловых объектов у дома №110а по улице Л. Поземского, для обеспечения проезда общего пользования к земельному участку.

По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города Пскова принять положительное решение по рассмотренному вопросу.