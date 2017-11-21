Инструктаж по мерам безопасности зимой и осенью прошёл в Бежаницах
21 ноября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл в посёлке Бежаницы профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В ходе рейда был осуществлён подворовый обход 10 жилых домов, распространены 15 листовок профилактического характера «Берегите свой дом от пожара».
С жильцами домов проведены профилактические беседы, им напомнили об осторожности при использовании печей, электроприборов, газового оборудования. Гражданам сообщили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности в осенне-зимний период.