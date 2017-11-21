Двое детей изъяты из неблагополучных семей по итогам рейда в Пскове
В Пскове проведен межведомственный рейд по контролю несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и выявлению неблагополучных семей, в котором принимали участие представители органов и учреждений системы профилактики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Участники рейда посетили неблагополучные семьи, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отделе семьи, опеки и попечительства города Пскова и подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову с целью контроля, защиты прав и законных интересов подростков, проживающих в этих семьях.
С 20:00 до 23:00 посещено 12 семей. Выявлено одно правонарушение - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей (нахождение в социально-опасном положении), два ребёнка изъяты из семьи и помещены по социальным показаниям в государственные учреждения: ГБУЗ «Детская областная больница» и ГКУСО «Областной центр семьи». В отношении законного представителя несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.
В 3 семьях несовершеннолетним даны рекомендации по трудоустройству, 5 несовершеннолетним и их родителям рекомендовано обратиться к семейному психологу. На консультацию к врачу наркологу ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» направлены 3 законных представителя несовершеннолетних.