Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления. Регион занял 6-е место в рейтинге, составленный компанией «Медиалогия»
Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Дагестан и Пензенская область. Замыкают топ Курская область, Чувашия и Тверская область.