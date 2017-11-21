31 протокол составила псковская рыбоохрана на белорусских браконьеров

20:52, 21 ноября 2017, ПАИ

С начала года в ходе самостоятельных рейдов инспекторы рыбоохраны по Псковской области составили 31 протокол об административных правонарушениях на граждан Белоруссии, изъяли 29 браконьерских сетей, 5 лодок, 11 лодочных моторов и 8 кошелей для мытья мотыля. Такие данные были озвучены в Бресте на российско-белорусской рабочей встрече по вопросам изучения, охраны и рационального использования водных биологических ресурсов на трансграничных водных объектах рыбохозяйственного значения, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. На сегодняшний день наложенные на нарушителей штрафы и предъявленные иски в возмещении ущерба гражданами республики Белоруссии оплачены и возмещены государству в полном объеме.

В рамках выполнения Плана взаимодействия территориальных подразделений Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Белоруссии и Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству на 2016-2018 годы проведены 2 совместных рейда и 8 согласованных с белорусской стороной рейдов на реке Уща, озерах Островито, Ордово, Синьща и Донское, расположенных на территории Невельского района. По их итогам составлены 19 протоколов об административных правонарушениях.

Помимо традиционных задач взаимодействия, в 2017 году началась работа структурных подразделений Северо-Западного территориального управления Росрыболовства и Государственной инспекцией Республики по зарыблению малых трансграничных водоемов Псковской области при участии сотрудников ФГБНУ «ГосНИОРХ». 2 октября в рамках исполнения пункта Протокола XIII сессии российско-белорусской смешанной комиссии о сотрудничестве в области индустриального рыбоводства в акваторию озера Грече была выпущена молодь судака.



Российскую делегацию на прошедшей встрече возглавлял заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Нина Ванюкова. На встречу с коллегами из Белоруссии прибыл руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Денис Беляев. Рабочую группу Республики представил начальник отдела рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства ГО «Белводхоз» Андрей Сергеев. В соответствии с повесткой дня участники рабочей встречи обсудили вопросы, касающиеся проведения совместных рейдов на трансграничных водотоках и лицах, привлечённых к ответственности за нарушение Правил рыболовства, обмена информацией о государственном мониторинге водных биологических ресурсов и существующей необходимости проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий на трансграничных водотоках, а также ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

В ходе заседания члены рабочей группы обменялись информацией об освоении квоты водных биологических ресурсов, выделенной Россией Белоруссии на 2017 год в исключительной экономической зоне РФ. Как было отмечено, с начала текущего года вылов в Балтийском море составил 31,7 тонны салаки при квоте 150 тонн и 799,8 тонн шпрот при квоте 800 тонн. В Баренцевом море вылов трески составил 2784,3 тонны при квоте 4605 тонн, пикши освоено 256,4 тонны при квоте 1633 тонны.