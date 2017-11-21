Первая средневековая грамота с ошибками найдена в Новгороде

20:59, 21 ноября 2017, ПАИ

В историческом центре Великого Новгорода сотрудники Института археологии РАН (Москва) обнаружили первую средневековую грамоту, написанную с явными орфографическими ошибками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новгородскую археологическую экспедицию.

Находка на раскопе на улице Посольской была сделана ещё в 2016 году. После изучения грамоты ученые заявили, что на сегодняшний день её текст является единственным известным образцом безграмотного письма на бересте. Академик РАН Андрей Зализняк, занимающийся исследованием берестяных грамот, отметил, что в научных кругах долгое время были уверены в наличии множества ошибок в текстах, однако, теория о малограмотности новгородцев оказалась неверной. Выяснилось, что за ошибки авторов грамот исследователи принимали особенности бытовой графической системы, которая значительно отличалась от книжной.

Андрей Зализняк назвал найденную в Великом Новгороде грамоту «образцом безусловно неграмотного письма». По его мнению, автор текста страдал дисграфией - частичным расстройством процесса письма, связанным с проблемами психики. В частности, написав один слог, древний автор без какой-либо необходимости повторял его много раз.