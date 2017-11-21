155 лет исполнилось Торошинской средней школе Псковского района

21:55, 21 ноября 2017, ПАИ

Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского района в этом году отметила 155 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Первое упоминание школы относится к 1862 году: в «Вестнике Псковского губернского земства» за 1885 год в разделе «Училища Псковского уезда» имеются сведения о том, что Торошинское училище (Торошинская волость Псковский уезд) основано в 1862 году. Учителем на 1885 год значится Модест Брадис. Начальное народное училище сохранялось до революции 1917 года. В послевоенное время школа имела статус семилетний, а затем средней школы. В 1998 году школа имеет статус юридического лица и название «Муниципальное образовательное учреждение «Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского района».

В честь юбилейной даты в стенах учебного заведения собрались бывшие и ныне работающие преподаватели, ученики, выпускники и гости: глава Псковского района Владимир Лавренов, его заместители Лариса Григорьева и Святослав Колинко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковской области Владимир Яников, начальник отдела аккредитации и государственной аттестации государственного управления образования Псковской области Андрей Дмитриев, консультант управления образования Псковского района Екатерина Петухова, директор МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» Татьяна Васильева.

На торжественной линейке Владимир Лавренов поздравил коллектив преподавателей и учащихся школы с юбилеем школы и преподнес школе подарок от администрации Псковского района — сертификат на 50 тысяч рублей. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 155-летним юбилеем МБОУ «Торошинская СОШ» лучшим работникам учреждения были вручены грамоты, благодарственные письма и ценные подарки от районной администрации.

Владимир Яников присоединился к поздравлениям, пожелал школе дальнейшего развития, достижения новых высот и преподнес школе в подарок оргтехнику.

Поздравить школу также приехала делегация от других учебных учреждений района. Торжественную линейку продолжил праздничный концерт.

Директор школы Алевтина Кирсанова выразила всем слова благодарности за то, что не остались равнодушными к учреждению в такую юбилейную дату и пришли поздравить с праздником.