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Общество

За незаконный приём на работу бывшего госслужащего директор великолукской компании заплатит штраф

По результатам проведенной Великолукской транспортной прокуратурой проверки выявлен факт несоблюдения ООО «Балтийская Береза» обязанности по уведомлению таможенных органов в десятидневный срок о приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

В этой связи в отношении директора ООО «Балтийская Береза» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Мировой судья назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

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