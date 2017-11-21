За незаконный приём на работу бывшего госслужащего директор великолукской компании заплатит штраф
По результатам проведенной Великолукской транспортной прокуратурой проверки выявлен факт несоблюдения ООО «Балтийская Береза» обязанности по уведомлению таможенных органов в десятидневный срок о приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В этой связи в отношении директора ООО «Балтийская Береза» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Мировой судья назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.