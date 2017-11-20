«Аксакал псковской политики» получит Почётный знак Совета Федерации за развитие парламентаризма

21:41, 21 ноября 2017, ПАИ

21 ноября исполнилось 80 лет спикеру первого, второго и третьего созывов Псковского областного Собрания, депутату четырёх созывов регионального парламента Юрию Шматову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.



С юбилеем заслуженного парламентария поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. «Есть люди, которые становятся символом времени, в котором живут и работают. Вы, безусловно, принадлежите к их числу, - говорится в поздравительном адресе. - Именно с вашим именем связано становление современного псковского парламентаризма, создание основ регионального законодательства, развитие демократии и плюрализма».



Юрий Шматов родился в Свердловской области, но вся его трудовая биография и политическая деятельность связана с Псковской землёй. Он начинал токарем на Стругокрасненской машинно-тракторной станции. Затем работал в дорожно-строительных организациях. С 1983 по 1989 год возглавлял завод силикатного кирпича в посёлке Струги Красные. Выпускник Ленинградской высшей партийной школы, занимался партийной работой. В 1989 году стал председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, а с 1991 года на протяжении трёх лет работал заместителем главы администрации Псковской области. В 1994 году был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег возглавил региональный парламент первого созыва.



«Первый созыв избирался на волне происходящих в России политических перемен, под лозунгами развития демократии, свободы говорить и действовать так, как думаешь, - вспомнил парламентарий. - На долю депутатов первого созыва выпала очень ответственная и громоздкая работа. Главное, что было сделано – это принятие необходимых нормативных документов, которые регламентировали деятельность власти на территории Псковской области, как исполнительной, так и законодательной, в том числе и органов местного самоуправления».



У руля областного органа законодательной власти Юрий Шматов находился до 2004 года. В период с 1994 по 2001 годы представлял Псковскую область в Совете Федерации. В общей сложности жители области четыре раза избирали Юрия Шматова депутатом Псковского областного Собрания.



«Аксакал псковской политики», как зачастую называют Юрия Анисимовича, отмечен многочисленными государственными наградами. По ходатайству депутатов областного Собрания действующего созыва Юрий Шматов награждён Почётным знаком Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма. Заслуженная награда будет вручена юбиляру на ближайшей сессии регионального парламента.