Руководящий состав воздушно-десантных служб обменяется опытом с белорусскими коллегами
В Новороссийске на базе десантно-штурмового (горного) соединения Воздушно-десантных войск начался учебно-методический сбор с руководящим составом воздушно-десантных служб (ВДС) Вооруженных Сил Российской Федерации.
В сборах принимают участие около 200 офицеров из всех частей и соединений ВДВ, военных флотов, округов и военных училищ Минобороны России, готовящих офицеров для ВДВ, подразделений войсковой разведки и специального назначения. Общее руководство сборами осуществляет врио заместителя, командующего ВДВ по воздушно – десантной подготовке полковник Владимир Кваш.
В течении пяти дней участники проведут практические занятия по погрузке военной техники и специальных грузов, подготовленных к десантированию в самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации. Офицеры обсудят особенности совершения прыжков с парашютом из самолета Ил-76 в два - три потока за один или два прохода над площадкой приземления, а также отработают вопросы десантирования подразделений специального назначения на ограниченную площадку приземления.
«Кроме российских офицеров в сборах будут принимать участие представители воздушно-десантной службы сил специальных операций Республики Беларусь», сказал полковник Владимир Кваш.
«Накануне, делегация белорусских десантников прибыла в Новороссийск В рамках сбора российские и белорусские специалисты воздушно-десантной службы обменяются опытом, подведут итоги совместной деятельности за 2017 год», подытожил офицер. Учебно-методический сбор с руководящим составом воздушно-десантных служб ВС РФ будет проводиться до 24 ноября включительно.