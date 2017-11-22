Лауреатом конкурса чтецов «Откроем для себя изюмовские строки…» стал студент псковского колледжа искусств

10:55, 22 ноября 2017, ПАИ

Студент первого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Артём Варфоломеев стал лауреатом IV областного конкурса чтецов «Откроем для себя изюмовские строки…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказала преподаватель колледжа Снежана Власова, конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова прошёл 16 ноября. Псковский колледж искусств на конкурсе представили четыре студента 1-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» (руководитель Снежана Власова). Все они выступили в старшей возрастной группе.

Афанасьев Даниил исполнил стихотворение «Деревня», Светлана Авотень представила стихотворение «Я встретил Россию», Виктория Бойцова выбрала стихотворение «Псковичи» и за его исполнение получила поощрительный приз. Звание Лауреата конкурса Артём Варфоломеев получил за исполнение стихотворения о войне «Вальс».

В жюри конкурса вошли заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию Василиса Владимирова, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселёва, руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева и псковские поэты - Вера Сергеева, Татьяна Гореликова и Тамара Соловьева.

Как отметила организатор и ведущая конкурса Елена Киселёва, стихи Евгения Изюмова – «просты, мелодичны». «Они западают в душу. Учат любви к родному краю. Поэт родился в Ярославской области, пережил блокаду, воевал. Приехав в Псков, он влюбился в его древний облик. Он был краеведом и поэтом, через поэзию учил доброте, человечности и любви к Родине», - подчеркнула она.

Добавим, что организаторами мероприятия выступили Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России. Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия псковского поэта, а также развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.