Авиабомба обнаружена вблизи невельской деревни Опухлики
21 ноября в Невельском районе вблизи деревни Опухлики группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обнаружила и идентифицировала авиабомбу ФАБ-50. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В Северно-Западный региональный центр МЧС России отправлена заявка на выделение группы пиротехнических и взрывных работ от ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» для уничтожения взрывоопасного предмета. На месте обнаружения полиция организовала охрану.
В этот же день великолукские сапёры вблизи деревни Белые Ключи Себежского района обезвредили четыре 82-миллиметровые миномётные мины.