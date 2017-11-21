Авиабомба обнаружена вблизи невельской деревни Опухлики

09:07, 22 ноября 2017, ПАИ

21 ноября в Невельском районе вблизи деревни Опухлики группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обнаружила и идентифицировала авиабомбу ФАБ-50. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Северно-Западный региональный центр МЧС России отправлена заявка на выделение группы пиротехнических и взрывных работ от ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» для уничтожения взрывоопасного предмета. На месте обнаружения полиция организовала охрану.

В этот же день великолукские сапёры вблизи деревни Белые Ключи Себежского района обезвредили четыре 82-миллиметровые миномётные мины.