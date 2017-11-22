Заместитель прокурора области посетит Палкино в ноябре
В ноябре заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Для встречи с заместителем прокурора области необходимо до 23 ноября обратиться к прокурору Палкинского района Сергею Степанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в прокуратуре Палкинского района, расположенной по адресу: посёлок Палкино, улица Мичурина, дом 8.