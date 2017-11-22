Росгвардия сократит несколько десятков моторизованных спецчастей
До конца года Росгвардия сократит несколько десятков специальных моторизованных воинских частей. Об этом сообщает газета «Известия».
Спецчасти занимались патрулированием населенных пунктов и поддержанием правопорядка. Вместо них теперь планируется сформировать дополнительные силы ОМОНа.
В спецчастях Росгвардии на данный момент служат более 50 тыс. рядовых, сержантов и офицеров. В прошлом году военнослужащие моторизованных частей выполнили более 10 тыс. заданий в рамках патрульно-постовой службы и задержали более 786 тыс. правонарушителей.