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Общество

Росгвардия сократит несколько десятков моторизованных спецчастей

До конца года Росгвардия сократит несколько десятков специальных моторизованных воинских частей. Об этом сообщает газета «Известия».

Спецчасти занимались патрулированием населенных пунктов и поддержанием правопорядка. Вместо них теперь планируется сформировать дополнительные силы ОМОНа.

В спецчастях Росгвардии на данный момент служат более 50 тыс. рядовых, сержантов и офицеров. В прошлом году военнослужащие моторизованных частей выполнили более 10 тыс. заданий в рамках патрульно-постовой службы и задержали более 786 тыс. правонарушителей.

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