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Псковичку без переднего зуба разыскивает полиция

В Пскове разыскивается Татьяна Михайлова 1982 года рождения, зарегистрированная в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По  месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в черную куртку и джинсы, кроссовки. У девушки отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят  обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

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