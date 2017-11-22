Красногородский сирота вернул право на жильё благодаря прокуратуре

09:31, 22 ноября 2017, ПАИ

В Красногородском районе по требованию прокуратуры отменен незаконный правовой акт, лишавший сироту права на жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что постановлением главы Красногородского района гражданин из числа детей, оставшихся без попечения родителей, был снят с учёта нуждающихся в жилом помещении. Орган местного самоуправления указал, что жильё уже предоставлено сестре сироты. При этом он проживал отдельно от сестры и был необоснованно отнесен к членам её семьи.

По результатам проверки прокуратура области оспорила незаконный правовой акт главы Красногородского района. Требования прокурора удовлетворены, акт отменён.