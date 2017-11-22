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Ошибочно перечисленные страховые взносы вернут российским предпринимателям

Индивидуальным предпринимателям в РФ вернут ошибочно перечисленные страховые взносы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на письма Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР).

Как отмечают в ведомствах, ошибочные перечисления могли произойти из-за некорректного информационного обмена между этими ведомствами. Сбой произошел при передаче функций сборщика взносов от ПРФ к ФНС (передача функций началась 1 января 2017 года). Об ошибке стало известно, когда уплатившие взносы предприниматели стали получать уведомления о повторном списании.

«К нам поступили обращения от нескольких тысяч индивидуальных предпринимателей. Люди, которые вовремя заплатили взносы и сдали все декларации, вдруг стали получать повторные требования. Некоторые из них объединились в сообщества. В частности, из Краснодарского края к нам поступило письмо от 2 тыс. бизнесменов, которые столкнулись с этой проблемой», — рассказал советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко.

ФНС и ПФР разработали механизм, позволяющий вернуть ошибочно списанные взносы. Проводить эту процедуру будут территориальные налоговые органы, которые при подтверждении ошибки сформируют решение о возврате.

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