Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики

09:41, 22 ноября 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге глав субъектов РФ, подготовленном экспертами Центра развития региональной политики (ЦРРП). Данные «Кремлевского рейтинга губернаторов РФ» за ноябрь 2017 года опубликованы на сайте ЦРРП.

В группа «Отлично» также вошли врио главы Дагестана Владимир Васильев, глава Чечни Рамзан Кадыров, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, глава Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Самарской области Дмитрий Азаров, глава Тульской области Алексей Дюмин, врио Ненецкого АО Александр Цыбульский и глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

Центр развития региональной политики проводил опросы ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналистов, общественных деятелей, политологов, представителей органов власти, социологов (всего более 100 экспертов). Кроме того, учитывались показатели медиастатистики, экономические показатели, инсайдерская информация.

Первичные данные рассчитываются по шкале в 100 баллов, затем дифференцируются, округляются и при публикации приводятся в виде оценки в значении от 1 до 5, где единица – наименьшее значение.