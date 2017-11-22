0
09:41
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
15:43
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
15:14
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
14:11
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
18:55
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
18:38
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге глав субъектов РФ, подготовленном экспертами Центра развития региональной политики (ЦРРП). Данные «Кремлевского рейтинга губернаторов РФ» за ноябрь 2017 года опубликованы на сайте ЦРРП.

Михаил Ведерников

В группа «Отлично» также вошли врио главы Дагестана Владимир Васильев, глава Чечни Рамзан Кадыров, врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, глава Иркутской области Сергей Левченко, врио главы Самарской области Дмитрий Азаров, глава Тульской области Алексей Дюмин, врио Ненецкого АО Александр Цыбульский и глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

Центр развития региональной политики проводил опросы ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналистов, общественных деятелей, политологов, представителей органов власти, социологов (всего более 100 экспертов). Кроме того, учитывались показатели медиастатистики, экономические показатели, инсайдерская информация.

Первичные данные рассчитываются по шкале в 100 баллов, затем дифференцируются, округляются и при публикации приводятся в виде оценки в значении от 1 до 5, где единица – наименьшее значение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
22 ноября 2017
Михаил Ведерников вошел в группу «Отлично» в рейтинге губернаторов от Центра развития региональной политики
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы»
20 ноября 2017
Справедливороссы не дали выступить главе избиркома Псковской области на митинге «За честные выборы» 5
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев
17 ноября 2017
Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев 4
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий»
17 ноября 2017
Псковский омбудсмен не увидел в гдовских выборах «борьбы и споров между идеологическими программами партий» 1
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве
16 ноября 2017
Глава Пскова сделал Калашникову два предложения о дальнейшем трудоустройстве 12
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова
16 ноября 2017
Цецерский публично обозначил фаворита на конкурсе по выбору нового сити-менеджера Пскова 5
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов
16 ноября 2017
Десятым претендентом на должность сити-менеджера Пскова стал замначальника УГХ Дмитрий Таратынов 2

Идет загрузка...