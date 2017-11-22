Ещё одна площадка для воркаута откроется в Пскове 27 ноября

13:26, 22 ноября 2017, ПАИ

27 ноября в 11:00 в Пскове на территории средней школы №16 имени Героя России А. Воробьева (Ленинградское шоссе, 39) состоится торжественное открытие спортивной площадки (тренажеры, комплекс воркаут). Об этом Псковскому агентству информации сообщил учитель по физической культуре и спорту Игорь Цветков.

«Нам установили 18 тренажеров и площадку для занятий воркаутом. Все это было - в рамках программы «Формирование городской среды» для микрорайона «Псковкирпич», - рассказал Игорь Цветков.

Он также отметил, что поставщиком тренажеров является компания из Санкт-Петербурга. Для установки спортплощадки была выполнена расчистка территории, спилены лишние деревья. Игорь Цветков добавил, что на новой площадке смогут заниматься как школьники, так и все жители микрорайона.

«Одновременно спортом там могут заниматься около 30 человек», - подчеркнул Игорь Цветков.