Долги по 28 исполнительным производствам выплатил великолучанин после звонка пристава

10:00, 22 ноября 2017, ПАИ

Великолучанин оплатил долги по 28 исполнительным производствам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, он накопил более 20 административных штрафов ГИБДД, также у мужчины были долги перед Межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области и управляющими организациями своего города. Общая сумма задолженности составляла около 300 тысяч рублей.

По месту регистрации должник не проживал, не был официально трудоустроен. Приставам удалось установить его телефонный номер, великолучанин был уведомлен о долгах. Приставы пояснили гражданину, что в случае неоплаты задолженностей к нему будут применены меры принудительного исполнения, в том числе временное ограничение на пользование водительским удостоверением.

На следующий день после звонка гражданин пришел к судебному приставу и оплатил все имеющиеся у него долги. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.