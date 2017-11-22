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Общество

Псков исключили из экологического рейтинга ОНФ из-за отсутствия данных от городского руководства

Псков исключили из экологического рейтинга, составленного Общероссийским народным фронтом и Минприроды РФ, из-за отсутствия данных. Как поясняют составители, Псков наряду с ещё более чем 30 городами занял условное 70-е место (последнее в списке) за то, что руководство муниципалитета не представило полную информацию об экологическом состоянии.

В число аутсайдеров вошли, в том числе, Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Смоленск, Тверь, Томск.

Напомним, что экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года, и это не первый случай, когда его составители ставят Псков на последнее место из-за отсутствия полной информации об экологическом положении.

В качестве основной цели формирования рейтинга в ОНФ называют необходимость оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также намерение подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике.

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