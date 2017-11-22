«МегаФон» дарит скидки 20% за покупки

10:16, 22 ноября 2017, ПАИ

При подключении к тарифным планам «Включайся!» через интернет-магазин абоненты «МегаФона» могут получить 20-процентную скидку на нужные аксессуары. Кэшбек в таком же размере предоставляется и при покупке трех и более аксессуаров в салонах или интернет-магазине оператора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Согласно условиям первой из этих акций, до 31 декабря 2017 года при подключении к новым тарифам «Включайся!» через интернет-магазин «МегаФона» абоненты получают скидку в размере 20% на различные аксессуары – чехлы-книжки, автомобильные держатели, карты памяти, внешние аккумуляторы и т.д. (в зависимости от тарифа).

Например, при подключении тарифного плана «Включайся! Слушай», главной особенностью которого является безлимит на музыкальные приложения «ВКонтакте Музыка», BOOM, «Яндекс. Музыка» и Zvooq, покупателям доступна скидка на приобретение наушников, проводных и Bluetooth-гарнитур, карт памяти и портативных колонок – одним словом, того, что необходимо заядлым меломанам. Акция действует только на заказы с курьерской доставкой и самовывозом из пункта выдачи интернет-магазина.

«В линейке тарифных планов «Включайся!» каждый абонент «МегаФона» может подобрать набор услуг, исходя из своих потребностей. У нас есть тарифы для меломанов, любителей общения в социальных сетях и мессенджерах, для людей, предпочитающих голосовые звонки или для тех, кто часто используют свой гаджет для просмотра видео. Наша акция позволит приобрести по привлекательной стоимости аксессуары, которые позволят с комфортом использовать любой тариф новой линейки», – говорит директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Еще одна акция, ориентированная на посетителей интернет-магазина «МегаФона», – кэшбек в размере 20%. Средства возвращаются на абонентский счет при покупке трех и более аксессуаров. Акция действует по 31 января 2018 года, в том числе при совершении покупок в салонах продаж оператора. Скидка 20% будет зачислена на счёт для оплаты услуг связи.

Акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Подробнее об условиях акций можно узнать на сайте интернет-магазина оператора.