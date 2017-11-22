0
13:11
Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита
11:06
Скидки на жильё до 250 тысяч рублей могут получить псковичи в Общегородской день новостроек
10:45
Школа танцев Dance Family претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
09:48
Палаточный лагерь
22:25
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21:16
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
20:02
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Еще новости
Общество

Псков вошёл в число городов-лидеров по дешевизне аренды квартир

Псков, наряду с Читой и Майкопом, вошёл в число городов-лидеров по дешевизне аренды однокомнатных квартир, сообщает газета «Аргументы и факты», сравнившая цены в разных регионах России. Снять жилплощадь в этих городах можно за 8-8,5 тысяч рублей.

Чтобы понять, сколько в разных городах стоит снять жилплощадь, составители «рейтинга» рассмотрели примерно одинаковые предложения: в качестве «усредненной» квартиры выбиралась однокомнатная квартира с мебелью, набором бытовой техники и приличным ремонтом. Квартиры-участницы эксперимента находились в районах с нормальной криминогенной обстановкой, транспортной доступностью и инфраструктурой. Квартплата в итоговую стоимость аренды не включена.

Помимо Пскова, Читы и Майкопа, самые дешевые квартиры за 6 тысяч рублей обнаружились в Чебоксарах, за 7 тысяч - в Пензе.

Предложения с ежемесячной ставкой в районе 10 тысяч рублей можно найти в Челябинске, Барнауле, Иркутске, Ставрополе. За 10-12 тысяч рублей квартиры предлагаются в Кемерово, Омске, Оренбурге, Ижевске, Твери, Махачкале.

В Воронеже и Смоленске предложения начинаются от 13 до 15 тысяч рублей в месяц. За 15 тысяч сдаются однушки в Казани, Калининграде, Туле. 

Самые дорогие квартиры оказались в Ханты-Мансийске, Новосибирске и Санкт-Петербурге - 20-25 тысяч рублей, в Хабаровске - 18-20 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону и Волгограде - 20 тысяч в месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита
22 ноября 2017
Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита
Скидки на жильё до 250 тысяч рублей могут получить псковичи в Общегородской день новостроек
22 ноября 2017
Скидки на жильё до 250 тысяч рублей могут получить псковичи в Общегородской день новостроек
Школа танцев Dance Family претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
22 ноября 2017
Школа танцев Dance Family претендует на статуэтку «Народного признания-2017»
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог
21 ноября 2017
Объявлены аукционы на выполнение работ по содержанию псковских дорог 1
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города
21 ноября 2017
Оборудовать тротуар в районе Сосновой и Родниковой попросили псковичи главу города 2
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
21 ноября 2017
Псковская область попала в октябрьский топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
21 ноября 2017
Псковский ресто-бар «Мажор» номинирован на «Народное признание – 2017»
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 3

Идет загрузка...