Псков вошёл в число городов-лидеров по дешевизне аренды квартир

11:15, 22 ноября 2017, ПАИ

Псков, наряду с Читой и Майкопом, вошёл в число городов-лидеров по дешевизне аренды однокомнатных квартир, сообщает газета «Аргументы и факты», сравнившая цены в разных регионах России. Снять жилплощадь в этих городах можно за 8-8,5 тысяч рублей.

Чтобы понять, сколько в разных городах стоит снять жилплощадь, составители «рейтинга» рассмотрели примерно одинаковые предложения: в качестве «усредненной» квартиры выбиралась однокомнатная квартира с мебелью, набором бытовой техники и приличным ремонтом. Квартиры-участницы эксперимента находились в районах с нормальной криминогенной обстановкой, транспортной доступностью и инфраструктурой. Квартплата в итоговую стоимость аренды не включена.

Помимо Пскова, Читы и Майкопа, самые дешевые квартиры за 6 тысяч рублей обнаружились в Чебоксарах, за 7 тысяч - в Пензе.

Предложения с ежемесячной ставкой в районе 10 тысяч рублей можно найти в Челябинске, Барнауле, Иркутске, Ставрополе. За 10-12 тысяч рублей квартиры предлагаются в Кемерово, Омске, Оренбурге, Ижевске, Твери, Махачкале.

В Воронеже и Смоленске предложения начинаются от 13 до 15 тысяч рублей в месяц. За 15 тысяч сдаются однушки в Казани, Калининграде, Туле.

Самые дорогие квартиры оказались в Ханты-Мансийске, Новосибирске и Санкт-Петербурге - 20-25 тысяч рублей, в Хабаровске - 18-20 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону и Волгограде - 20 тысяч в месяц.