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Общество

Дополнительные меры по безопасности приняты в преддверии новогодних праздников в Пскове

В администрации города Пскова принято решение о дополнительных мерах по организации жизнеобеспечения населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, в городе создана оперативная группа. Организовано дежурство должностных лиц коммунальных и ремонтных служб на период праздников.

Жилищно-коммунальным предприятиям города поручено обеспечить техническую готовность пожарных гидрантов и принять меры по локализации возможных аварийных ситуаций.

Управление городского хозяйства в новогодние дни будет вести контроль по своевременному устранению внутридомовых аварийных ситуаций.

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города необходимо организовать совместный контроль соблюдения правил реализации пиротехнических изделий на территории Пскова.

В распоряжении отмечается, что при проведении праздничных мероприятий в подведомственных учреждениях культуры, образования и спорта не допускается применение открытого огня, использование бенгальских огней и пиротехнических изделий.

В праздничные дни жителям города рекомендовано с особым вниманием отнестись к соблюдению мер пожарной безопасности в быту при эксплуатации электронагревательных, газовых приборов, при использовании елочных гирлянд и пиротехнических изделий.

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