21 попытку дать взятку сотруднику ГИБДД зафиксировали в Псковской области в этом году

14:13, 22 ноября 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области зафиксировали 21 попытку склонить инспекторов ГИБДД к совершению коррупционных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД.

В этой связи Госавтоинспекция проводит разъяснительную работу среди жителей региона по вопросам уголовной ответственности за попытку дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящихся при исполнении служебных обязанностей. ГИБДД напоминает автовладельцам, что согласно действующему законодательству за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки».



Так, дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через

посредника наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через

посредника в значительном размере — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) — наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в крупном размере, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Деяния, предусмотренные частями первой-четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, — наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.