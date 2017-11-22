Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Великолукском районе

12:40, 22 ноября 2017, ПАИ

21 ноября утром в Великих Луках на улице Зверева полицейские остановили автомобиль «Фиат», которым управлял нетрезвый 36-летний житель Себежского района. Этот мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в тот же день вечером в Великолукском районе по дороге Шимск - Великие Луки на автомобиле ВАЗ-21043 следовал 39-летний гражданин в состоянии алкогольного. Он ранее также подвергался наказанию за нетрезвое вождение.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.