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Общество

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Великолукском районе

21 ноября утром в Великих Луках на   улице  Зверева полицейские остановили автомобиль «Фиат», которым управлял  нетрезвый 36-летний житель  Себежского района. Этот мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в тот же день вечером в Великолукском районе по дороге Шимск  - Великие Луки на автомобиле ВАЗ-21043 следовал 39-летний гражданин в состоянии алкогольного. Он ранее также подвергался наказанию за нетрезвое вождение.

 По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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